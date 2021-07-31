العراق يتطلع لفريق أممي لمراقبة الانتخابات

وأكد الوزير أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مقدما شكره لفريق الدعم الانتخابي على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبلهم أثناء المفاوضات المتعلقة بطلب العراق حول المراقبة الانتخابية، مؤكدا "جهود الحكومة العراقية وتحركاتها على المنظمات الإقليمية وتجاه عدد كبير من الدول على المستوى الثنائي لغرض إرسال فرق للمراقبة الانتخابية".
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