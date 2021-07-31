العراق يتطلع لفريق أممي لمراقبة الانتخابات

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في بيان، أن الحكومة تتطلع لرؤية فريق أممي لمراقبة الانتخابات في جميع المحافظات العراقية، حيث التقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمانة العامة للأمم المتحدة كريغ جينيس، والفريق الأمني المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأكد الوزير أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مقدما شكره لفريق الدعم الانتخابي على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبلهم أثناء المفاوضات المتعلقة بطلب العراق حول المراقبة الانتخابية، مؤكدا "جهود الحكومة العراقية وتحركاتها على المنظمات الإقليمية وتجاه عدد كبير من الدول على المستوى الثنائي لغرض إرسال فرق للمراقبة الانتخابية".