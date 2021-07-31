5 مناطق منكوبة بالحرائق في تركيا

فيما تم احتواء 88 من أصل 98 حريقا اندلعت في محافظات مختلفة منذ يوم الأربعاء الماضي، ذكر تقرير إخباري أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما، وأُصيب اثنان آخران، جراء حرائق الغابات بولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، لترتفع حصيلة الضحايا إلى ستة. ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الطوارئ في تركيا مكافحة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي البلاد، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان "مناطق منكوبة".

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة إن عشرة حرائق لا تزال مستعرة، منها ثلاث في منطقة العطلات الشهيرة، أنطاليا. وكانت الحرائق خطيرة للغاية على الساحل التركي على البحر المتوسط، وعطلت الرياح العاتية جهود إخمادها.

وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق، وتم نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب. ولا يزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في جميع الاحتمالات ولا تستبعد أنه جرى إشعال النار عمدا.

تتركز حرائق الغابات في:

- أنطاليا

- أضنة

- موغلا

-مرسين

-عثمانية