5 مناطق منكوبة بالحرائق في تركيا

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة إن عشرة حرائق لا تزال مستعرة، منها ثلاث في منطقة العطلات الشهيرة، أنطاليا. وكانت الحرائق خطيرة للغاية على الساحل التركي على البحر المتوسط، وعطلت الرياح العاتية جهود إخمادها.
وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق، وتم نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب. ولا يزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في جميع الاحتمالات ولا تستبعد أنه جرى إشعال النار عمدا.
تتركز حرائق الغابات في:
- أنطاليا
- أضنة
- موغلا
-مرسين
-عثمانية
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