فنلندا تكافح أسوأ حريق منذ 50 عاما

تكافح فنلندا حرائق هي الأسوأ في نصف قرن، أتت على 300 هكتار خلال خمسة أيام في واد بشمال غرب البلاد في فصل صيف حار بشكل غير اعتيادي.

واندلعت الحرائق، الإثنين، على بعد 25 كلم جنوب بلدة كلايوكي الساحلية المطلة على خليج بوثنيا. وقال مسؤول عمليات الإطفاء قرب كالايوكي يارمو هابانن لوكالة فرانس برس، إن الحرائق «لا تزال مشتعلة لكنها لا تمتد، وهي محصورة بـ300 هكتار».

وأضاف، إن إخماد النيران يمكن أن يستغرق «أسبوعًا على الأقل، ربما اثنين أو ثلاثة» لإطفاء الحريق بالكامل. وحذر من أنه «إذا واصل التغير المناخي رفع درجات الحرارة خلال فصول الصيف بهذا الشكل فستحصل (حرائق) بالتأكيد في كثير من الأحيان». ويشارك قرابة 250 شخصًا بينهم جنود من الجيش وأربع مروحيات في جهود احتواء النيران.

ويقول الخبراء، إن الحريق هو الأكبر في فنلندا منذ 1971 عندما أتى حريق غابات على 1600 هكتار.