إصابة 6 أشخاص جراء حريق في مبنى سكني بألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن 150 فرداً من قوات الإطفاء، اليوم السبت، من إخماد حريق بمبنى سكني بالعاصمة الألمانية برلين، أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأعلن متحدث باسم قوات الإطفاء أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من النجاة من الحريق بالقفز على وسادة الأمان التي وضعتها المطافئ السبت الماضي، فيما تمكنت القوات من إنزال شخص آخر عبر الدرج وإخراجه من المنزل.

وحسب تصريحات قوات الإطفاء، فإنه تم نقل عدة أشخاص يعانون من إصابات خطيرة إلى المستشفى. وتمكن طبيب طوارئ من إنعاش امرأة.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف بعد وتجري الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت الشرطة أنه تم إخلاء بعض المنازل المحيطة كإجراء احترازي بسبب كثافة الدخان المنبعث من الحريق، وبسبب الخوف من امتداد النيران إلى مبان أخرى.