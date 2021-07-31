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مفاجأة داخل مقر الشرطة البولندية في وارسو.. مقرّ لتعدين البيتكوين!!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تعدين (تعبيرية)

أصيب ضباط الشرطة البولندية بالصدمة لدى اكتشافهم معالجا لإنجاز معادلات معقدة لتوفير عملة البيتكوين الرقمية بمقرها في العاصمة وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة “تي في أن 24″، إن “موظفا حكوميا وليس عنصرا في الشرطة حول الطاقة الكهربائية لتصنيع البيتكوين في مقر الشرطة للأسف الشديد”.

وأضاف: “اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية”، مؤكدا أن “المعمل هذا لم يكن قادرا على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة”.

ووفق القناة، جرى صرف الموظف من عمله، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، كما ويتوقع صرف شخص آخر عمّا قريب.

وتعمل العملات المشفرة مثل البيتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.
كما يستخدم مشغلوها معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفر لهم تلقائيا العملة الرقمية.

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محررين الخليج 365

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