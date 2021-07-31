الحرائق تتسع في صقلية.. وحاكم المنطقة يناشد المساعدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد حرائق الغابات في جزيرة “صقلية” الإيطالية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكرت فرقة الإطفاء أنها واصلت جهودها لإخماد الحرائق جنوب منطقة “باليرمو” في قريتي “ألتوفونتي” و”بيانا ديجلي البانيسي”.

وبسبب اتساع رقعة المناطق المشتعلة، طالب حاكم المنطقة بالمساعدة من روما.

كما أجلت السلطات في الجزيرة قرابة 150 شخصا كانوا محاصرين في منطقتين ساحليتين بمدينة كاتانيا في وقت متأخر من مساء الجمعة عن طريق البحر بواسطة زوارق مطاطية.

كما تم إغلاق مطار كاتانيا لفترة وجيزة لإعطاء الأولوية للمروحيات والطائرات التي تكافح النيران.

وأثرت حرائق الغابات على مقاطعة باليرمو، حيث بلغت الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية وهبت رياح ساخنة ألهبت الحرائق.

واشتعلت الحرائق في جزيرة سردينيا منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في دمار كبير وخسائر تقدر بملايين الدولارات.

وقالت خدمة الإطفاء إنها تتعامل مع240 حريقا في الغابات على مستوى إيطاليا.