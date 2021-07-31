الجيش الأميركي يكشف تفاصيل الهجوم على السفينة الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 9:59 مساءً

رجح الجيش الأمريكي، أن يكون الهجوم على الناقلة النفطية الإسرائيلية التي تم استهدافها قبالة سواحل عمان تم باستخدام طائرة بدون طيار.

وقال الجيش الأميركي، السبت، إن البحرية الأميركية تقدم العون لناقلة منتجات بترولية تديرها إسرائيل تعرضت الخميس لهجوم أسفر عن سقوط قتيلين قبالة ساحل سلطنة عمان، مضيفا أن طائرة مسيرة هاجمت السفينة على الأرجح.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان ترافق حاليا الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان.

وأضافت القيادة التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى “هناك خبراء مفرقعات تابعون للبحرية على متن السفينة لضمان عدم وجود مخاطر إضافية على الطاقم وهم مستعدون لدعم أي تحقيق في الهجوم”.

وتابعت “المؤشرات الأولية تظهر بوضوح أنه هجوم بطائرة مسيرة”.

والجمعة، قال مسؤول أميركي إن طائرة بدون طيار “درون” استخدمت في الهجوم على الناقلة النفطية التي استهدفت أمام شواطئ عمان، ما يزيد من احتمال “أن تكون حكومة أو ميليشيا” وراء الهجوم، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، إنه يريد أن يحيل إلى الأمم المتحدة قضية الهجوم على الناقلة التي تديرها شركة مملوكة لملياردير إسرائيلي، واتهمت إيران بالوقوف وراءه.