مسؤول مصري يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام عن مفاجأة جديدة حيال سد النهضة، متهماً السلطات الإثيوبية بإعطاء بيانات وإحصائيات غير دقيقة حول عمليات ملء السد.

وأشار “علام” إلى أن الممر الأوسط للسد يبلغ ارتفاعه 574 متر بحسب ما هو مثبت في صور الأقمار الصناعية، ما يعني أنه لن يتمكن من استيعاب سوى 8.5 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن السلطات الإثيوبية أعلنت أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبكمية 13.5 مليار متر مكعب، مشككاً في صحة ما تم إعلانه من قبل أديس أبابا.

كما لفت “علام” إلى أن حديثه عن السد وإمكانياته مرتبط بالواقع والحقائق العملية بعيداً عن البيانات الحكومية، مشيراً إلى أن إثيوبيا قامت في الملء الأول بتخزين 4.9 مليار متر مكعب، وبالتالي لن تستطيع بأي حال من الأحوال تخزين أكثر من 3.6 مليار متر مكعب في الملء الثاني، حتى يتناسب مع الارتفاع الحالي للممر الأوسط من السد، على حد ما نقلته عنه قناة العربية.

في ذات السياق، وصف الوزير المصري، الإعلان الإثيوبي بأنه إعلان سياسي يهدف إلى تخفيف حدة التوتر والغضب الشعبي في إثيوبيا، متهماً حكومة “آبي أحمد” بخداع الشعب الإثيوبي من خلال تصريحات وخطابات نارية وحماسية من شأنها تهدئة الشارع الملتهب.

يشار إلى ان “علام” سبق لها وأن صرح بأن إثيوبيا تبني سدًا غير مكتمل وليس به أي أمور تأمينية للحوادث، قائلا: “سد النهضة لم يكتمل حتى اللحظة ولم تستفد منه أديس أبابا حتى الآن في توليد الكهرباء”، محذرا من أن “النهضة قد يكون لعنة أو مجالاً للتنسيق بين الدول الثلاث إذا تم عقد اتفاقا ملزما للأطراف الثلاث”، قائلا إن تصريحات الجانب الإثيوبي هدفها الدعاية ولا أساس لها من الصحة.