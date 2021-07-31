شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1% من الأمريكيين المُطعّمين أصيبوا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن أقل من 1ر0% فقط من 164 مليون أمريكي تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قد أصيبوا بالفيروس. و أوضحت أن 001ر0% فقط منهم قد توفوا.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن هذه الأرقام المنخفضة تشير إلى أن الجائحة تمثل تهديدا في الغالب للأشخاص غير المطعمين.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "التطعيم يعد الاستراتيجية الأهم لمنع الإصابة والوفاة".

وأوضحت أن أكثر من 99% من المطعمين لم يصابوا بالفيروس.

وتم نقل 004ر0% فقط من المطعمين إلى المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وكشفت بيانات المراكز الأمريكية أن أكثر من نصف الشعب الأمريكي لم يتم تطعيمه بشكل كامل.