الارشيف / اخبار العالم

0.1% من الأمريكيين المُطعّمين أصيبوا بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 0.1% من الأمريكيين المُطعّمين أصيبوا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن أقل من 1ر0% فقط من 164 مليون أمريكي تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس ، قد أصيبوا بالفيروس. و أوضحت أن 001ر0% فقط منهم قد توفوا.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن هذه الأرقام المنخفضة تشير إلى أن الجائحة تمثل تهديدا في الغالب للأشخاص غير المطعمين.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "التطعيم يعد الاستراتيجية الأهم لمنع الإصابة والوفاة".

وأوضحت أن أكثر من 99% من المطعمين لم يصابوا بالفيروس.

وتم نقل 004ر0% فقط من المطعمين إلى المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وكشفت بيانات المراكز الأمريكية أن أكثر من نصف الشعب الأمريكي لم يتم تطعيمه بشكل كامل.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا