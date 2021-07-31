‏الارياني: جرائم قتل الحوثيين لاقربائهم مؤشر خطير يعكس مدى همجيتها ووحشيتها وارهابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان تصاعد جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها عناصر مليشيا الحوثي المنخرطة فيما يسمى دورات ثقافية والعائدة من الجبهات بحق آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم واقاربهم مؤخرا، مؤشر خطير يعكس مدى همجيتها ووحشيتها ودمويتها، وارهابها الذي لا يختلف عن القاعدة وداعش".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان هذه الجرائم الدخيلة على بلادنا ومجتمعنا تسلط الضوء من جديد على خطورة عمليات غسل الادمغة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من عناصر مليشيا الحوثي فيما يسمى "دورات ثقافية"، وتعبئتهم بالافكار الارهابية المتطرفة المستوردة من إيران، والتحريض الذي يتلقونه على المجتمع".

واشار الارياني الى، ان هذه الظاهرة الخطيرة التي افرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية التي تكفر اليمنيين وتهدر دماء كل من يعارض مشروعها الظلامي حتى لو كانوا آبائهم وامهاتهم، تجسد الخطر الذي تمثله المليشيا (فكر، سلوك) على اليمن حاضرا ومستقبلا، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت الارياني الى، ان الحوادث التي تتداولها وسائل الاعلام عن جرائم قتل عناصر مليشيا الحوثي لاقربائهم، لا تعبر عن العدد الحقيقي للظاهرة وإعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه المليشيا من قمع على الاعلاميين والصحفيين وحجب للحقائق بهدف التغطية على الجرائم والانتهاكات التي تمارسها في مناطق سيطرتها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بإدراك حقيقة مليشيا الحوثي التي لا يمكن ان تتعايش مع الآخر، ولا يمكن ان تكون جزء من تسوية سياسية ومسار لبناء السلام في اليمن، كون ذلك يتعارض مع فطرتها ومشروعها، والعمل على اسناد اليمنيين في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، والتأسيس للمستقبل الذي يستحقونه.