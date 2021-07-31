شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان عنصرى جذب الاستثمارات الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ورئيس المؤتمر الدولى الأول للوساطة والتحكيم فى تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة : "كانت لدينا الفكرة منذ سنوات طويلة، لإقامة مؤتمر دولى للوساطة والتحكيم، ولكن الوضع لم يساعد على تحقيق تنفيذ الفكرة، وبعدما أصبحت مصر الآن قبلة للمستثمرين بفضل جهود والرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعطى قبله الحياة للحياة العملية والتنموية فى مصر.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ورئيس المؤتمر الدولى الأول للوساطة والتحكيم فى تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة، أن فكرة المؤتمر تجعل مصر الملاذ الآمن للاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، ويشعر المستثمر بالأمان على امواله فى ظل وجود ضمانات .

وكشف النائب علاء عابد، أنه فى مارس المقبل 2022، سيكون هناك مؤتمر آخر عن التحكيم الرياضي، حيث إنه يحتاج لإعادة النظر خاصة بعد صدور قانون الرياضة من البرلمان المصرى فى 2017.

ووجه الشكر لجميع الحاضرين، مؤكدا أنه لولا ثورة 30 يونيو ما كانت هناك مؤتمرات ولا استثمارات، بفضل جهود القيادة السياسية المصرية، التى أعادت الأمن والأمان لمصر وهما من العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات وخلق تنمية حقيقية .