شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بتنسيقية الأحزاب تستعرض تصورا للتحول الرقمى فى القطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم التصورات للتحول الرقمى فى القطاع الطبى وفقا لرؤية 2030، جاء فيه أن مفهوم التحول الرقمى فى القطاع الصحى هو عملية الانتقال من الشكل التقليدى إلى الشكل الرقمى أى التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الرقمية ويقوم على التقاطع بين 3 عناصر .

وعدد التقرير أهمية التحول الرقمى فى القطاع الصحى من بينها تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المستفيدين ورفع كفاءة تخطيط وإدارة الموارد والرقابة عليها بفاعلية أعلى وتعزيز جودة الخدمات مع القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز قاعدة البيانات بما يوفر معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة سواء لصناع السياسات أو مقدمى الخدمة أو المستفيدين منها وتوفير خدمات أفضل ومخصصة ومهيأة بصفة شخصية وتسهيل عملية متابعة المرضى والإجراءات الصحية فى الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بعناصر نجاح التحول الرقمى فى القطاع الصحى، أوضح التقرير أن العناصر هى توضيح خارطة الطريق للتحول الرقمى بتحديد مراحله وما يجب القيام به فى كل مرحلة مع تحديد أولويات ومتطلبات كل مرحلة بشكل دقيق وتطوير الثقافة المؤسسية فى القطاع الحكومى وبيئة العمل بها من خلال التركيز على إدارة التغيير والعمل عليه فى المراحل الأولى من برنامج التحول وضرورة التدريب قبل التطبيق على تنفيذ التقلبات الصحية الرقمية حتى يصبح مقدمو الخدمة والمستفيدون منها معتادين عليها، كما لابد أن يتضمن التدريب توصيح الغرض من استخدام التكنولوجيا الرقمية وكذلك تسليط الضوء على فوائدها بالإضافة إلى كيفية استخدامها بالصورة الصحيحة والتقييم قبل التنفيذ من خلال تحديد مدى النضج لدى المؤسسات والأفراد والعاملين فى القطاع الصحى وكذلك لدى المستفيدين من تلك الخدمة ومن ثم اجراء تحسينات وتدريب ورفع للوعى بأهداف التحول الرقمى ومراحله.



















