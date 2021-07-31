12 وفاة و562 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 12 وفاة و562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10 آلاف و32 وفاة والإصابات إلى 770 ألفاً و712.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 10 آلاف و162 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 90 حالة، فيما غادرت 36 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 675 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 750 ألفاً و518 حالة.

وأضاف الموجز أن 18 ألفاً و634 فحصاً مخبرياً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8 ملايين و493 ألفاً و724 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 3.02%.