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عاجل.. دفاعات التحالف تدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

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محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أعلن التحالف العربي اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس شميط، بالمنطقة الجنوبية السعودية.

 

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إنه "مستمر في اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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