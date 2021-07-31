انت الان تتابع خبر مقتل 5 عناصر من الأمن المصري في سيناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤولون مصريون أن مسلحين من تنظيم "داعش" نصبوا كمينا لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي من سيناء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من عناصر الأمن.

