انت الان تتابع خبر لخفض الوزن وتعزيز الهضم أضيفي هذا الطعام الى نظامك الغذائي! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فوائد صحية ذهبية للزبادي

1) يساعد في تحقيق مؤشر كتلة جسم صحي

الزبادي مصدر غني بالكاليسيوم ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم لدينا تحت السيطرة.

وبالتالي، فإن تضمين الزبادي إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وفقدان الوزن بشكل صحي.



2) يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء

يُذكر أن البروتين هو الشيء الوحيد الذي نبدأ في استهلاك المزيد منه عندما نقرر إنقاص الوزن، والزبادي طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين، مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

كما يساعد البروتين الموجود فيه أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات بينما يساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة.

3) يحسن عملية التمثيل الغذائي

زيادة التمثيل الغذائي هو المفتاح لفقدان الوزن، حيث يساعد البروبيوتيك الموجود في الزبادى في تحسين عملية الهضم وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والحصول على ما يكفي منها وهو مهم للحفاظ على نشاطك.