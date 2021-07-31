شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشكل مؤقت.. الأردن يعلن إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المملكة الأردنية، مساء السبت، إغلاق معبر جابر الحدود مع سوريا بشكل مؤقت، أمام حركة البضائع والركاب.



وقالت وزارة الداخلية الأردنية، إن إغلاق معبر جابر جاء نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه سيتم إعادة فتح المعبر حال توفر الظروف الملائمة لذلك.

وفي بداية شهر يوليو الجاري، فتحت الحكومة الأردنية المعبر مع سوريا بكامل طاقته أمام حركة الأفراد والشحن.