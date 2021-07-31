رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على سفينة تجارية سعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة معادية على سفينة تجارية سعودية، والذي جرى إحباطه.



وأكدت الرابطة - في بيانٍ صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل انتهاكا جسيماً لجميع القوانين والأعراف الدولية، التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها.

وأعربت الرابطة - في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية - عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

وجدّدت وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.