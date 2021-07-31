تايلاند.. تسجيل 178 حالة وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند صباح اليوم السبت، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا مازال يسجل أرقاماً قياسية، حيث تم تسجيل 178 حالة وفاة و18 ألفاً و912 حالة إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 18 ألفاً و102 حالة بين السكان و810 حالات بين نزلاء السجون.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، خرج عشرة آلاف و750 مريضا من المستشفيات.

ومنذ الأول من أبريل(نيسان) الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كان هناك 568 ألفاً و424 مريضا، تعافى منهم 364 ألفاً و494 .

ومنذ بدء الجائحة أوائل العام الماضي، كان هناك 597 ألفاً و287 مريضاً، تعافى منهم 391 ألفاً و920.

وبلغت حصيلة الوفيات 4763 في الموجة الثالثة و4857 من بداية الجائحة أوائل العام الماضي.