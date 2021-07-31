شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. دفاعات التحالف تدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس شميط، بالمنطقة الجنوبية السعودية.



وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، إنه "مستمر في اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.