فيس سعيد: قواتنا العسكرية والأمنية ستقف ضد من يحاول ابتزاز الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إن القوات العسكرية والأمنية، ستقف ضد كل من يحاول ابتزاز الشعب.



وكشف الرئيس التونسي، عن أن أحد المسؤولين بحزب ما وزع الأموال على عدد من الشباب ليقوموا بعمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، مع وفد من رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، برئاسة محمد العقربي.

وشدد على أنه سيتصدى بكل ثبات لكل من يحاول ابتزاز الشعب ولا أحد فوق القانون، منوها إلى أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"لن نترك وطننا لقمة سائغة للصوص الذين يعبثون بمقدرات الدولة".

ولفت قيس سعيد إلى أن "هؤلاء الذين يدعون تمسكهم بالدولة التونسية تركوها على حافة الإفلاس".