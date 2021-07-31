عاجل | الرئيس قيس سعيد يبعث برسالة طمأنة للشعب التونسي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، مشددًا على أن الحقوق محفوظة في إطار القانون، حسبما ورد في نبأ عاجل بقناة «extra news».

وكان الرئيس قيس سعيد، قد استقبل ظهر اليوم السبت محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، رفقة عضوي الجمعية منى سعيد وهشام الرباعي، حيث أكد أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشار رئيس الدولة التونسية إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

ودعاهم إلى بذل جهد إضافي "في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية".

وأكد قيس سعيد "على أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".