شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية تيسير مطر.. مهرجان الرياضة للجميع لأعضاء النادى المصرى القاهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النادى المصرى القاهرى مهرجان رياضى لأعضاء النادى برعاية النائب تيسير مطر رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الشيوخ، وبدأت فعاليات المهرجان بمباراة لكرة القدم الخماسية استعراضية لنخبة من الرموز فريق الكرة بالنادي.

وشارك شباب وأعضاء النادى في المسابقات المختلفة والتى تضمنت كرة القدم، و وتنس الطاولة، والبلياردو، وبلاي ستيشن ،كرة الطاولة، والمسابقات الترفيهية للأطفال ومباراة استعراضية لفريق الكاراتيه وكرة اليد والسلة.

وأعرب اعضاء النادي عن سعادتهم بنجاح هذا اليوم الرياضى وأهمية هذه الأنشطة في استثمار أوقات الفراغ التي تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وخلق روح المسئولية الاجتماعية لدى شباب واطفال النادي وأن اقامة مثل هذه الفعاليات التي تجمع ما بين عاملي المرح والتوعية الرياضية.

كما قدموا الشكر للنائب تيسير مطر رئيس النادي علي رعايته هذا المهرجان داعيين الاستمرار في احتضان هذه الفعاليات الناجحة والتي تؤكد رغبة الاعضاء في المشاركة في مثل هذه التجمعات الرياضية.



























































































