شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 62 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 18 ألفا و 657 حالة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 10 آلاف و 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 626 ألفا و 599 إصابة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 8614 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و 464 ألفا و273 حالة.