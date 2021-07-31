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العراق: 62 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا 

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 18 ألفا و 657 حالة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 10 آلاف و 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 626 ألفا و 599 إصابة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 8614 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و 464 ألفا و273 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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