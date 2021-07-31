السعودية تستقبل 20 ألف معتمر من الخارج والداخل الشهر المقبل

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت أنها ستستقبل 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بداية من 10 آب/ أغسطس المقبل .

ونقلت صحيفة عكاظ عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، قوله إن هؤلاء المعتمرين يشكلون أولى الدفعات بعد انقضاء موسم الحج، مشيرا إلى أن رحلاتهم ستشمل زيارة المدينة المنورة.

وأضاف أن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

يذكر أن المملكة قلصت نهاية أيار/ مايو الماضي عدد الدول المحظور القدوم منها بسبب فيروس كورونا المستجد إلى تسعة فقط.

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