تونس تحقق فـي محاولات عنف أمام البرلمان

تونس ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء الرسمية إن القضاء التونسي فتح تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان. وكان حزب النهضة وصف إعلان الرئيس قيس سعيد بأنه انقلاب ونفذ اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

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