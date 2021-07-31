دلتا يهدد مكاسب مكافحة كوفيد ١٩ .. واللقاحات فعالة مع المرض

■ معدل الإصابة بتركيا مستمر فوق 22 ألفا يوميا

■ لبنان يقصر ارتياد المطاعم والشواطئ على المطعمين

■ موسكو ترفع إلزاما بارتداء القفازات في المتاجر والأماكن العامة

■ الهند تسجل أكبر عدد إصابات منذ 3 أسابيع

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن المكاسب التي تحققت بصعوبة في مكافحة كوفيدـ19 تضيع مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوي، لكن اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة ما زالت فعالة ضد المرض.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان في إفادة صحفية «جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض وتلقي العلاج بالمستشفى». وأضاف «نحن نكافح نفس الفيروس لكنه فيروس صار أقوى».

وقالت ماريا فان كيرخوفا الخبيرة الفنية المختصة بكوفيدـ19 في منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم تسجيل معدلات وفاة أعلى من الإصابة بالسلالة دلتا.

من جانبهم قال علماء لمجموعة تقدم المشورة للحكومة البريطانية إن الحماية التي تقدمها لقاحات الوقاية من كوفيد،19 وتطوره لأعراض خطرة من المرجح للغاية أنها ستتراجع بمرور الوقت ولذلك ستستمر حملات التطعيم لسنوات مقبلة.

وأظهر ملخص لوثيقة مقدمة للمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة للنظر في أمرها «من المرجح للغاية أن المناعة التي استحدثتها اللقاحات وقاية من عدوى سارس-كوف-2 ومن الإصابة بأعراض خطرة بسببه ستتراجع بمرور الوقت» لكن بدرجة أقل فيما يتعلق بشدة الأعراض.

وأضاف العلماء «وبالتالي من المرجح أيضا أن حملات التطعيم للوقاية من سارس-كوف-2 ستستمر لسنوات مقبلة لكن حاليا لا نعلم ما هو التواتر الأمثل المطلوب لإعادة التطعيم لحماية الأكثر عرضة للخطر من مرض كوفيد».

إلى ذلك أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن تركيا سجلت 22083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة وهو أقل بقليل من العدد المسجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما شهدت تركيا أكبر معدل إصابة يومي منذ أوائل مايو.

وفي نفس الوقت حثت الحكومة السكان على التطعيم وتوخي الحذر.

وقفزت الإصابات اليومية في الأسابيع الماضية من معدل منخفض بلغ 4418 في الرابع من يوليو إلى 22291 حالة يوم الأربعاء، لكن أنقرة قالت إنها لا تعتزم إلى الآن فرض قيود جديدة. كما أظهرت بيانات الوزارة الجمعة تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر «ليس بإمكاننا بعد السيطرة على الزيادة في أعداد الحالات. الطريق لتحقيق ذلك هو توخي الحذر والحصول على اللقاح». وفي بيروت قالت وزارة الصحة اللبنانية إن لبنان سيقصر ارتياد المطاعم والمقاهي والشواطئ على حاملي شهادات تلقي التطعيم ضد كوفيدـ 19 أو من أجروا اختبارات الأجسام المضادة.

وأضافت أن العاملين في تلك المواقع الذين لم يتلقوا تطعيما سيتعين عليهم إجراء فحص التفاعل المتسلسل كل 72 ساعة.

وتأتي هذه الخطوة وسط قفزة في الإصابات الجديدة، حيث سجلت الدولة 1104 إصابات الخميس مقابل بضع مئات في اليوم خلال الشهور السابقة.

ورفعت موسكو الجمعة إلزاما يقضي بارتداء القفازات في الأماكن العامة والمحال مع بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية أدنى من 4000 حالة يوميا بعدما كانت أكثر من 7000 حالة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وسجلت موسكو الجمعة 3481 حالة إصابة جديدة و76 وفاة رغم أن عدد الإصابات اليومية على مستوى البلاد، والذي بلغ 23564 إصابة، ظل قريبا من المستويات المسجلة في بداية الشهر في حين بلغ عدد الوفيات 794 على مستوى البلاد خلال أربع وعشرين ساعة.

وأعلنت الهند أنها سجلت 44230 إصابة جديدة بكوفيدـ19، وهو أكبر عدد منذ ثلاثة أسابيع، في أحدث إشارة إلى اتجاه مثير للقلق دفع إحدى ولايات الهند للإغلاق وسط مخاوف من حدوث موجة أخرى من الإصابات.

كانت السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد عصفت بالهند في أبريل ومايو لكن معدل الإصابات تراجع بعض الشيء لاحقا، قبل أن يعاود الارتفاع.