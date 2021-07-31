حزب تونسي: الغنوشي أول من انتهك الدستور وندعو لتصنيف الإخوان "إرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم السبت، إلى تصنيف جماعة الإخوان في تونس والجماعات المشبوهة "تنظيمات إرهابية".

وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في تصريحات إعلامية إن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان المجمد بقرار رئاسي، "أول من اخترق القوانين وانتهك الدستور".

أمس الجمعة، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه يحترم الدستور ولن يكون ديكتاتورا، مشددا على أن "التدابير الأخيرة كانت ضرورة للحفاظ على كيان الدولة".

وشدد الرئيس التونسي خلال لقاء مع صحفيين من "نيويورك تايمز" الأمريكية، على أن " تونس تعمل في إطار الحقوق والحريات وقرار تعليق العمل بالبرلمان هو استناد للدستور وليس خارجه".



وتفعيلا لجملة قرارات اتخذها مساء الأحد الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأول الخميس، أمرا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.

وحسب بيان للرئاسة التونسية: شملت الأوامر التي أصدرها سعيد اليوم تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الماضي.

كما كلف سعيد الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأكد سعيد أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احتراما لدستور البلاد، مشددا على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.

ونوه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحا أن "الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط".

والأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.