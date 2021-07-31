قرار من المحكمة العسكرية التونسية بحق 4 نواب إخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر مطلعة من المحكمة العسكرية التونسية لـ"الخليج 365"، بأنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق 4 نواب من الإخوان وهم: سيف الدين مخلوف رئيس حزب ائتلاف الكرامة، ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي، وماهر زيد.

وجاءت المذكرة، بحسب ذات المصادر، على خلفية محاولة نواب ائتلاف الكرامة تهريب إرهابية بالقوة، بعد منعها من جانب أمن مطار قرطاج من السفر في 18مارس /آذار الماضي.



وتواجه كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية اتهامات بنشر الخطاب التكفيري في البرلمان التونسي، الذي قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق أعماله في 25 يوليو الجاري.

ويعرف خطاب هذه الكتلة، بحسب العديد من المتابعين، بمناصرة داعش والتنظيمات الإرهابية، وهي تناهض قرار الرئيس التونسي تعليق العمل بالبرلمان.

وكان الرئيس التونسي قال في لقاء مع صحفيين إن بلاده تعمل في إطار الحقوق والحريات، وأن قرار تعليق العمل بالبرلمان يأتي استنادا للدستور وليس خارجه.

وأكد أن الصعوبات التي طرحت أمام ممارسة الصحفيين لعملهم، إساءة مقصودة من البعض، في إشارة للإخوان.

وقال إنه يمقت الدكتاتورية ولكن الإخوان يتخفون وراء النصوص لنهب مئات المليارات، وأن ما قام به ضدهم جاء بعد صبر طويل، وهو ليس انقلاب وإنما حماية ضد محاولات ضرب الدولة التونسية في الداخل.