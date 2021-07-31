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استخبارات العراق تعتقل 7 مطلوبين موالين لداعش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على سبعة إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365” إن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية.

وأوضحت أن ان مفارزها في محافظة كركوك تمكنت من القاء القبض على 7 مطلوبين وفق المادة 4/ 1 ارهاب.

وأضافت أنه على إثر اعترافات المتهمين تبين أنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الارهابية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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