إعلام ليبي: المنفي يزور السعودية قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، زيارة السعودية، بحسب وسائل إعلامية محلية ليبية.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية، عن مصادر قريبة من المجلس الرئاسي قولها إن زيارة المنفي إلى السعودية لم يحدد لها موعد بعد، ولكنها تأتي ضمن جولاته الخارجية التي شملت الجزائر وجمهورية الكونغو.



والتقى المنفي، في زيارة إلى الجزائر، الأربعاء الماضي، التي امتدت يومين، الرئيس عبدالمجيد تبون وعددًا من المسؤولين، وبحث إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف حركة المسافرين، والرحلات الجوية، وملف أمن الجنوب الليبي.

والثلاثاء الماضي، أنهى المنفى زيارته لجمهورية الكونغو؛ إذ كان الرئيس دينيس ساسو نغيسو في مقدمة مودعيه.

وناقش الطرفان خلال الزيارة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية، ودعا المنفي الاتحاد الأفريقي إلى "الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام".