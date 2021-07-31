إسرائيل تخطط لتشييد عائق متطور على طول الحدود مع لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ إسرائيل، الأسبوع المقبل، تشييد عائق متطور على طول الحدود مع لبنان، بعد رصد زيادة في عمليات التسلل.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "على خلفية الزيادة في عدد عمليات التسلل إلى إسرائيل في الشمال، ستبدأ المؤسسة الأمنية في بناء عائق عند الحدود".

وأضافت أن العائق "سيزوَّد بوسائل تكنولوجية وكاميرات ومجسات، على غرار العائق المحاذي لقطاع غزة".

ولم توضح الهيئة ما إذا كان العائق سيكون إسمنتيا كما هو الحال حول حدود غزة.

والعائق الجاري إقامته حول غزة اسمنتي، وجزء كبير منه تحت الأرض لمنع حفر أنفاق أسفل الحدود.

ولفتت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى أنه تم اتخاذ قرار الشروع في إقامة الجدار على حدود لبنان، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الميزانيات المطلوبة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن "أعمال إقامة عائق على الحدود الشمالية وتحصين مبان سكنية وعامة على بعد كيلومتر من الحدود، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقالت: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في عدد الباحثين عن عمل في الشمال، ففي الشهر ونصف الشهر الماضي فقط، عبر خمسة أشخاص الحدود من لبنان إلى إسرائيل، ويخشى سكان المنطقة من تسلل إرهابيين".

ويوجد في الوقت الحالي بالفعل، سياج على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.