العراق.. اعتقال 7 مطلوبين موالين لداعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على سبعة إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي في محافظة كركوك.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية.

وأوضحت أن ان مفارزها في محافظة كركوك تمكنت من القاء القبض على 7 مطلوبين وفق المادة 4/ 1 ارهاب.

وأضافت أنه على إثر اعترافات المتهمين تبين أنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الارهابية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون.