شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 41649 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت الهند اليوم السبت تراجعا هامشيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث شهدت تسجيل 41 ألفا و 649 إصابة جديدة بالفيروس و 593 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأفادت بيانات الحكومة الهندية إن 37 ألفا و291 شخصا تعافوا من الفيروس.

واستمرت ولاية كيرالا في تسجيل نصف عدد الحالات المسجلة على المستوى الوطني. وأكدت حكومة الولاية إن الوضع لا يزال تحت السيطرة. وفي ضوء الزيادة في عدد حالات الإصابة ستدخل كيرالا في إغلاق كامل لمدة 48 ساعة.