توقعات الطقس غدا الاحد في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصادبالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 19:16 والمد الثاني عند 06:46 والجزر الأول عند الساعة 11:48والجزر الثاني عند الساعة 02:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:56 والجزر الاول عند الساعة 08:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:01 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 80 10

دبي 42 34 75 25

الشارقة 43 33 70 25

عجمان 44 32 75 30

أم القيوين 44 33 65 25

رأس الخيمة 45 32 65 30

الفجيرة 39 33 85 50

العين 44 34 50 10

ليوا 47 27 75 10

الرويس 39 28 70 40

السلع 40 29 75 35

دلما 42 33 80 40

طنب الكبرى 43 33 85 45

طنب الصغرى 43 33 85 45

أبو موسى 42 33 80 35 .