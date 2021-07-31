شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مصر لمركز استراتيجى لتداول الطاقة.. رؤية تنمية قطاع البترول × 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفاقا واستراتيجية التنمية المستدامة، تتمثل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

ويمكن إيجاز أبرز الأهداف الاستراتيجية وآليات العمل والآليات في الآتي :

1- تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية ، وبما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة .

2- تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر.

3- تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام .

4- تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج ، وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج.

5- تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة المواطنين والمناطق من إمدادات الغاز الطبيعي .

6- ترشيد استخدامات الغاز والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة ، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة .

وتتضمن آليات تحقق هذه الأهداف مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع الهام ، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مستويات الأداء ، وتطوير وتحديث القطاع لمواكبة متطلبات العصر ، ومراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية ، ومواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية ، فضلا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة ، مع رفع كفاءة كافة الأنشطة ذات الصلة وتعميق التصنيع المحلي الزيادة القيمة المضافة.