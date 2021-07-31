البنك الأهلي: أكثر من 600 ماكينة نقطة بيع إلكترونية تتيح خدمة صرف النقدية في آخر 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، لمصراوي إن عدد ماكينات نقاط البيع (POS) المطبق فيها خدمة البنك الأهلي لسحب النقدية لحاملي البطاقات البنكية تجاوزت ٦٠٠ ماكينة نقطة بيع إلكترونية خلال آخر 3 شهور منذ بدء تفعيل الخدمة.

وكان البنك المركزي المصري وافق للبنك الأهلي المصري في شهر أبريل الماضي على منتج "كاش أواى" كرائد لخدمة صرف النقدية من خلال ماكينات نقاط البيع بمحطات الوقود ثم تم إضافة سلاسل المحلات التجارية الكبرى (الهايبر ماركت) ومنافذ شركات المحمول بحسب، هشام عكاشة.

وأعلن البنك الأهلي المصري قبل نهاية إبريل الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون للبترول) وذلك بهدف تقديم خدمة السحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية باستخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS).

وأضاف رئيس البنك الأهلي لمصراوي أن تطبيق البنك الأهلي خدمة سحب النقود من ماكينات البيع الإلكترونية ساهم بدور فعال في تغيير نمط تعامل المواطن واستخدامها لتلبية احتياجاته العاجلة من النقدية.

وأكد عكاشة أن البنك لديه ما يزيد عن ٢٦٠ ألف ماكينة نقطة بيع على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية وأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR code.

وأعلن البنك المركزي في بيان له موافقة مجلس إدارته على اعتماد القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي بكافة بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من خلال مقدمي الخدمات في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي

وقال رئيس البنك الأهلي المصري إن قرار البنك المركزي بشأن قواعد السحب والإيداع من ماكينات مقدمي الخدمات، يعد خدمة جديدة من البنك المركزي للشمول المالي وصول العملاء للنقدية المطلوبة أو إيداعها للادخار، أو سداد مستحقات بسهولة وفى أماكن متفرقة.

وأضاف أن التعليمات الجديدة تؤكد على استمرار مواكبة البنك المركزي لمتغيرات السوق، وكذلك تدعم انتشار شبكة صرف النقدية دون التوقف عند ماكينات الصراف الآلي التي تتطلب إجراءات عديدة من نقل نقدية وصيانة معدات خاصة في الأماكن الأكثر صعوبة في الوصول إليها.

كما تساهم التعليمات الجديدة أيضاً في زيادة معدل دوران البنكنوت بالسوق وزيادة كفاءة المدفوعات الإلكترونية بما يعظم من التدفقات النقدية للمؤسسات والشركة مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تخفيض حجم النقدية المحتفظ بها لدى مقدمي الخدمة وحركة إيداعها بالبنوك بصفة يومية، بحسب عكاشة.