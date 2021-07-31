مصرع طفل سقط من سيارة نقل بالخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، عقب سقوطه من سيارة نقل بالخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

بالفحص تبين مصرع الطفل فارس حازم علي، 3 أعوام، عقب سقوطه من سيارة ربع نقل بمركز الخارجة، ما تسبب في وفاته، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.