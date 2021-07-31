ليبيا / لجنة 5+5 العسكريّة تعلن فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بعد توقّفٍ لأكثر من عامَيْن

اسماعيل عبد الحي - أعلن البيان الختامي للجنة 5 +5 العسكرية في ليبيا اليوم الجمعة، فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بعد توقف لأكثر من عامين

وكلفت اللجنة العسكرية قوة أمنية مشتركة ستكون مهمتها تأمين الطريق، مؤكدة أنه سيمنع مرور الأرتال العسكرية من هذه الطريق

وطالبت اللجنة في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين على الأرض

كما طالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزير للدفاع

وأكدت اللجنة أنها بدأت في الإجراءات التحضيرية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة كافة الدول بإحترام قرار مجلس الأمن وما تم الاتفاق عليه في "إتفاق برلين".

وكانت السلطات الانتقالية في ليبيا قد أعلنت في 20 جوان الفائت، عن إعادة فتح الطريق الساحلي الإستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في إستعادة وحدة ليبيا.

وشارك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حينها شخصيا بأعمال إزالة السواتر الترابية عن الطريق الساحلي.

روسيا اليوم