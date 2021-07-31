أعلن جهار مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم السبت، مقتل "أبو سعد السمين" أحد قادة تنظيم "داعش" في عملية أمنية شرقي البلاد.
وذكر في بيان صحفي أن "السمين كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالى والذي كان يعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الانتحاريين".
وأضاف: "تابعت استخبارات جهازنا حركة هذا الإرهابي لفترة من الزمن ووجهت له الضربة القاتلة بالوقت المناسب".
وتابع جهاز مكافحة الإرهاب: "لم نعلن تفاصيل هذه العملية الهامة في وقت سابق لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل في هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المنفذة".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق .. مقتل قيادي داعشي في عملية أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.