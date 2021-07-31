بسبب نسف نصب تذكاري بغرب أوكرانيا.. موسكو توجه مذكرة إلى كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 4:46 مساءً

وجهت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت مذكرة إلى كييف على خلفية خطط سلطات مدينة لفوف غربي أوكرانيا لنسف مجسمات لـ”وسام الحرب الوطنية العظمى” في المجمع التذكاري “ميدان المريخ” في المدينة، ذكرت فيها أن على السلطات الأوكرانية تنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بحماية مقابر الجنود.

وشددت الخارجية الروسية على أن خطط سلطات المدينة تنافي الاتفاقية الموقع بين بلدان رابطة الدول المستقلة (والتي تم توقيعها من قبل أوكرانيا) حول تخليد ذكرى شجاعة وبطولة شعوب هذه البلدان خلال الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية في أعوام 1941-1945.

وقالت الوزارة في بيان: “ندين بحزم نهج السلطات الأوكرانية بنسف نصب الجنود السوفيت والذكرى عينها عن بطولاتهم في الحرب على الفاشية. ندعو قادة أوكرانيا إلى التخلي عن تزوير التاريخ ومحاولات حرمان المواطنين الأوكرانيين من النصر في الحرب الوطنية العظمى، الذي تم تحقيقه بجهود مشتركة لجميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق”.

ومنذ مايو 2015 يسري في أوكرانيا قانون “إدانة النظامين الشيوعي والنازي” الذي يمنع الترويج للرموز السوفيتية، مما يقتضي إعادة تسمية مدن وشوارع تحمل أسماء رجالات الدولة السوفيتية.

وفي العام 1970، جرت في مدينة لفوف مراسم افتتاح “مجمع المجد العسكري للقوات المسلحة السوفيتية” المكون من عناصر عدة، بينها لوحة مغطاة بصفائح نحاسية وتضم مجسمات لـ “وسام الحرب الوطنية العظمى”.

وفي العام 2018، قرر المجلس البلدي للمدينة نسف هذه اللوحة، بحسب “نوفوستي”,