تفكيك منشأة في هولندا يمكن أن تكون أكبر مختبر لإنتاج المخدرات الصناعية

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 2:22 مساءً

أفادت الشرطة الهولندية بأنها كشفت النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الوحدة التي تولت تفكيك منشأة إنه “كان من الممكن تصنيع أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات في اليوم الواحد في هذا المختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق”.

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة أنه “بحسب الخدمة الوطنية لتفكيك هكذا منشآت، قد يكون هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات الصناعية في هولندا وأكثرها تطورا”، لافتة إلى أنه “تسنى الكشف عن هذا المختبر المقام في مرآبين محاذيين في منطقة ريفية بجنوب شرق البلاد، بفضل معلومات متأتية من رسائل دردشة مشفرة”.

وبحسب الشرطة، تم توقيف رجل بولندي الجنسية في الثانية والستين من العمر، ومن المتوقع أن تستمر عملية التفكيك “حتى الأحد” نظرا لحجم المنشأة، بحسب “مونت كارلو الدولية”.