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الإمارات تقدم 56887 جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 56887 جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالامارات عن تقديم 56,887 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,795,717 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 169.82 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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