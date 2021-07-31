دولة الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف سفينة تجارية سعودية وتهديد الملاحة الدولية

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف سفينة تجارية تابعة للمملكة العربية السعودية الشقيقة جنوبي البحر الأحمر بطائرة مسيّرة مفخّخة اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات تعتبر ما جرى دليلاً جديداً على سعي هذه الجماعة الإرهابية إلى تهديد أمن خطوط الملاحة البحرية الدولية جنوب البحر الأحمر، وإصراراً ممنهجاً على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات من قبل ميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه الهجمات الارهابية.

وأكد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأمن وسلامة الملاحة والتجارة العالمية، وأنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأنّ أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.