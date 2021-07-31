إيطاليا ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراته الليبيتين

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رحبت إيطاليا اليوم بإعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي (سرت) و(مصراته) الليبيتين باعتباره “تطوراً مهما نحو إعادة توحيد البلاد” مجددة التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في بيان نشر على موقع الوزارة “إن إيطاليا تتلقى بتأييد كبير نبأ إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراته كونه خطوة كان الشعب الليبي والمجتمع الدولي ينتظرها للمضي تجاه التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”.

وأضاف دي مايو أن إيطاليا بصفتها الرئيس المشارك في (مؤتمر برلين) تقدر جهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) لتحقيق هذا الهدف المقرر أن يتبعه التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق بدءا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا.