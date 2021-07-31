اخبار العالم

روسيا: 792 حالة وفاة جديدة بكورونا وإصابة 23.8 ألفا 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 792 حالة وفاة جديدة بكورونا وإصابة 23.8 ألفا  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت تسجيل 792 حالة وفاة، و23 ألفا و807 إصابات بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 23 ألفا و 654 إصابة و794 وفاة في الإحصائية السابقة.

وبحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن الحصيلة التراكمية لحالات كورونا في البلاد وصلت إلى 6 ملايين 265 ألفا و 873 حالة، منها 158 ألفا و 563 حالة وفاة.

وذكر التقرير، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 5 ملايين و608 ألفا و619 بعد تعافي 19 ألفا و 77من كوفيد19- أمس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا