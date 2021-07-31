شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 792 حالة وفاة جديدة بكورونا وإصابة 23.8 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت تسجيل 792 حالة وفاة، و23 ألفا و807 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 23 ألفا و 654 إصابة و794 وفاة في الإحصائية السابقة.

وبحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن الحصيلة التراكمية لحالات كورونا في البلاد وصلت إلى 6 ملايين 265 ألفا و 873 حالة، منها 158 ألفا و 563 حالة وفاة.

وذكر التقرير، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 5 ملايين و608 ألفا و619 بعد تعافي 19 ألفا و 77من كوفيد19- أمس.