عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تركيا إلى 6 قتلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر تقرير إخباري أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما، وأصيب آخران جراء حرائق الغابات بولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، لترتفع حصيلة الضحايا لـ6.



وجاء ذلك جراء احتراق سيارة إطفاء خلال جهود إخماد الحرائق في منطقة مانافجات، بولاية أنطاليا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن مساء الجمعة، وفاة 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح جراء الحرائق.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الطوارئ في تركيا مكافحة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي البلاد، وهي أنطاليا، وأضنة، وموجلا، ومرسين وعثمانية.

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة، السبت، إن 10 حرائق لا تزال مستعرة، منها ثلاث في منطقة العطلات الشهيرة، أنطاليا.

وتم احتواء 88 من أصل 98 حريقا اندلعت في محافظات مختلفة منذ الأربعاء الماضي.

وكانت الحرائق خطيرة للغاية على الساحل التركي على البحر المتوسط، وعطلت الرياح العاتية جهود إخمادها.

وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق، وتم نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب.

ولا يزال السبب وراء الحرائق غير معلوم، وتحقق السلطات التركية في جميع الاحتمالات ولا تستبعد أنه جرى إشعال النار عمدا.