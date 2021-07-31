خلا من كلمة «انقلاب».. بيان جديد من حركة النهضة التونسية بشأن قرارات الرئيس قيس سعيد

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت حركة النهضة الإخوانية التونسية، اليوم السبت، بياناً جديداً بشأن القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي، خلا من كلمة ”انقلاب“.

ودعت الحركة في بيانها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تنظيم حوار وطني، يضمن إنهاء الأزمة السياسية، والخروج من الحالة الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

واعتبرت الحركة الإخوانية، التي يترأسها رئيس ابرلمان المجمّد راشد الغنوشي، أن الخروج من الوضع الراهن يقتضي ”أن يكف الجميع عن التجاذبات وأن يتداعوا إلى حوار يلتزم الجميع بمخرجاته“.

ودعت الحركة النهضة رئيس الدولة قيس سعيد إلى ”تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية وفسح المجال لحوار يلزم الجميع“ وفق البيان.

وخلا البيان من أي ذكر لعبارة ”انقلاب“ التي كثيراً ما استخدمتها حركة النهضة خلال الأيام الماضية في منشوراتها، وهو مؤشر على تراجع الحركة الإخوانية عن موقفها من قرارات قيس سعيد الاستثنائية.

ويأتي هذا بعد تمسك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات الأخرى داخل الحركة، بأن الإجراءات التي اتخذها مؤخراً رئيس الدولة هي ”قرارات انقلابية“ ينبغي التصدي لها في الشارع، وفقاً لتصريحاتهم.