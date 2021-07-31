شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اتفاق محمد تيسير مطر وهيئة البريد لتخصيص سيارة متنقلة تقدم خدمات لأهالى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عقد اتفاق مع هيئة البريد المصري، لتخصيص سيارة بريد متنقلة، تقدم خدماتها لأهالي دار السلام، على أن تتواجد السيارة بشكل منتظم في أرض الأكحل بالملأه دار السلام، بداية من اليوم السبت.

وجاء الاتفاق استجابة للطلبات والشكاوى المقدمة من أهالي الحي، لافتتاح مكتب بريد جديد، لمنع التكدس والازدحام في مكاتب البريد المتواجدة بالمنطقة، وهو ما استجاب له "مطر" وتمكن من إتمام الاتفاق مع الهيئة.

وستقوم السيارة المتنقلة بتقديم كافة خدمات مكاتب البريد لأهالي حي دار السلام، مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى كون السيارة مجهزة بماكينة ATM وبأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. تعمل السيارة خلال مواعيد العمل الرسمية، على أن تستمر مكاتب البريد الأخرى بالحي في تقديم خدماتها بشكل منتظم.



اتفاق بين محمد تيسير مطر والبريد المصرى



البريد المصرى



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