تحالف الصدر يعلق على أحداث صلاح الدين الأخيرة

وقال التحالف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يستنكر الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف مجلس عزاء في ناحية يثرب - محافظة صلاح الدين والذي ادى الى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الابرياء". وفي الوقت الذي أعرب فيه التحالف عن "حزنه العميق"، فأنه أكد على "ضرورة ان تكون هناك عمليات استباقية لضرب اوكار الارهاب وتكثيف الجهد الاستخباراتي لكشف كل العصابات الاجرامية التي تهدد امن وحياة ابناء الشعب العراقي".

ويوم أمس الجمعة، أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيه، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

